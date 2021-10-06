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Минтруд предложил по-новому оплачивать отпуск при увольнении

Елена Прошина
40 минут назад

Минтруд разработал изменения в Трудовой кодекс. Они поясняют вопросы о норме продолжительности рабочего времени для работников, реализации права на отпуск при увольнении и об исчислении продолжительности отпусков. Об этом пишет «Российская газета».

В РФ захотели изменить оплату отпуска при увольнении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Иван Соловьев, доктор юридических наук и заслуженный юрист России, в беседе с изданием напомнил, что нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Об этом сказано в статье 91 ТК РФ. Новым изменением станет пояснение, что нормальная продолжительность рабочего времени — это 8 часов ежедневной работы (смены), пояснил юрист.

Статья 120 ТК РФ устанавливает, что продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и не ограничивается максимальным пределом. Нерабочие праздничные дни, которые выпадают на период отпуска, не включаются в число календарных дней оплачиваемого отпуска. Как пояснил Соловьев, новый проект устанавливает, что количество дней оплачиваемого отпуска теперь будет рассчитываться делением полной продолжительности отпуска на 12 месяцев.

В статье 127 ТК поясняется, что при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. Изменения поясняют, что работнику, который трудился не менее 11 рабочих месяцев в году, должны выплатить компенсацию в размере среднего заработка за срок полного отпуска.

Соловьев заключил, что в целом все уточнения касаются вопросов, которые наиболее часто становятся предметом спора между работодателем и работником.

Общество,Политика,Иван Соловьев,Минтруд,"Российская газета",
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