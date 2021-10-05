В Москве предупредили о плановой тревоге

В столице 6 октября зазвучат электросирены и громкоговорители. Таким образом в городе проверят систему оповещения. Предупреждение об этом опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

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Проверка необходима для отработки своевременного информирования жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы просит горожан сохранять спокойствие, — говорится в сообщении.

Звуки сирены горожане услышат в 10:40 утра. Из громкоговорителей будет звучать: «Внимание всем!». Затем информация поступит в эфир теле- и радиоканалов. Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы просит жителей сохранять спокойствие, так как тревога является плановой.