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В Москве предупредили о плановой тревоге

News.ru
43 минуты назад

В столице 6 октября зазвучат электросирены и громкоговорители. Таким образом в городе проверят систему оповещения. Предупреждение об этом опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве предупредили о плановой тревоге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Проверка необходима для отработки своевременного информирования жителей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы просит горожан сохранять спокойствие, — говорится в сообщении.

Звуки сирены горожане услышат в 10:40 утра. Из громкоговорителей будет звучать: «Внимание всем!». Затем информация поступит в эфир теле- и радиоканалов. Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы просит жителей сохранять спокойствие, так как тревога является плановой.

Как сообщалось ранее, проверка систем оповещения пройдёт в среду во всех российских регионах. Об этом заявили в пресс-службе МЧС России.

Общество,МЧС,
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