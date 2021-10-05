Марокко приостановило авиасообщение с Россией

Правительство Марокко приостановило прямое авиасообщение с Россией. Причина данного решения пока неизвестна. О временном прекращении авиасообщения сообщило российское посольство в Марокко в Facebook-аккаунте.
В публикации отмечается, что решение приняли «компетентные марокканские власти». Оно вступает в силу с 5 октября 2021 года.
При этом транзитные перелеты под ограничения не подпадают.
«Призываем пассажиров отмененных прямых рейсов учитывать данную информацию», — предупредили в посольстве.
Напомним, что Россия возобновила авиасообщение с Марокко в начале июне. Полеты в Касабланку до сих пор выполняли самолеты «Аэрофлота» и Royal Air Maroc.
Подписчики Facebook-аккаунта посольства России в Марокко считают, что решение о приостановке авиасообщения связано с новыми массовыми вспышками коронавирусной инфекции.
Согласно информации оперштаба на 5 октября в России зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 — 895 человек. Всего с начала пандемии в стране выявили 7637427 случаев заболевания, из них 6759059 — выздоровели, 211696 — скончались. За сутки, 5 октября, в России коронавирус подтвердили у 25110 человек.