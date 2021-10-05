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Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID

Елена Прошина
17 минут назад

С началом осенне-зимнего сезона эпидситуация по коронавирусу в России осложнилась. Об этом на совещании президента РФ с членами правительства заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам вице-премьера, такое развитие ситуации ранее и прогнозировалось.

Напомним, что по данным федерального оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, на 5 октября в России лабораторно подтвердили 25 110 новых случаев заражения COVID-19. Кроме того, обновился антирекорд по количеству смертей от коронавируса за сутки – 895 пациентов.

Как ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, причиной рекордной смертности в России является недостаточный уровень вакцинации. По словам представителя Кремля, «вирус становится злее», а тяжело болеют и умирают те, кто не сделал прививку.

Песков добавил, что сейчас необходимы меры по повышению интереса к прививке, поскольку без «понимания людьми необходимости вакцинации» ситуация не изменится.

Общество,Татьяна Голикова,Дмитрий Песков,РИА Новости,
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