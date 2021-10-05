Правила проведения лотерей для вакцинированных россиян предложили изменить

Вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала проводить лотереи для вакцинированных от коронавируса граждан раз в месяц до конца текущего года. Об этом, как передает РИА «Новости», она заявила на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Первая федеральная лотерея была организована 14 сентября, ее победителями стали 495 человек. Размер приза составил 100 тысяч рублей.

Второй розыгрыш состоится 14 октября.

Первым российским регионом, где ввели программу стимулирования вакцинации, была Москва. Программа стартовала 13 июня. В ней могли принять участие горожане, получившие первый компонент вакцины в период с 14 июня по 11 июля. Каждую неделю среди них разыгрывали по пять автомобилей стоимостью примерно 1 миллион рублей.

Затем для москвичей старше 60 лет была запущена лотерея «Миллион призов». После прививки от COVID-19 жителям столицы выдавали подарочную карту или промокод на 1 000 рублей. Потратить бонусные баллы можно было в магазинах, аптеках или ресторанах партнеров акции.