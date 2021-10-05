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Сколько длится постковидный синдром. Ответы врача

Елена Прошина
17 минут назад

Врач-невролог Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова при Санкт-Петербургском государственном университете Наталия Гаврилова назвала максимальную длительность постковидного синдрома. Как она пояснила URA.RU, под наблюдением в медучреждении находятся пациенты, которые страдают от последствий коронавируса до 8-9 месяцев.

Сколько длится постковидный синдром. Ответы врача
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если говорить о тяжести состояния, то у людей могут быть ярко выражены гриппоподобные симптомы, то есть слабость, боль в мышцах и суставах, повышение температуры, интоксикация, либо снижение когнитивных функций, ухудшение памяти, внимания, невозможность работать, также возможны колебания пульса и давления. Иногда эти симптомы проявляются вместе, что ухудшает общее самочувствие», – объяснила эксперт.

Гаврилова подчеркнула, что сохраняется надежда на ослабление симптомов в течение нескольких месяцев, однако лишь при соблюдении соответствующих рекомендаций, основанных на состоянии пациента.

Ранее терапевт Лариса Алексеева рассказала, что у переболевших «дельта»-штаммом коронавируса возможно нарушение зрение, слабости, сонливости и насморка. В свою очередь, у пациентов, которые перенесли «уханьский» вариант COVID-19, наблюдалось выпадение волос.

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