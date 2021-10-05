Сколько длится постковидный синдром. Ответы врача

«Если говорить о тяжести состояния, то у людей могут быть ярко выражены гриппоподобные симптомы, то есть слабость, боль в мышцах и суставах, повышение температуры, интоксикация, либо снижение когнитивных функций, ухудшение памяти, внимания, невозможность работать, также возможны колебания пульса и давления. Иногда эти симптомы проявляются вместе, что ухудшает общее самочувствие», – объяснила эксперт.