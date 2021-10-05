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К спору водителя и владельца коровы привлекли Верховный суд

Анна Безрукова
20 минут назад

Верховный суд России встал на сторону владельца коровы в споре с водителем, врезавшимся на машине Тоуоtа в животное.

К спору водителя и владельца коровы привлекли Верховный суд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авария произошла в городе Бикине Хабаровского края. Водитель не заметил идущую по дороге корову из-за темноты и света фар встречной машины. Хозяин животного, который оставил его без присмотра, получил штраф на 800 рублей, а водитель обратился в суд с иском о компенсации за ремонт машины, сообщает РИА Новости.

По словам ответчика, корова была привязанной в сарае, но сама освободилась и ушла. Суд обязал его оплатить 70% стоимости ремонта транспортного средства. Фермер пытался обжаловать это в апелляционной и кассационной инстанциях, но безуспешно.

Верховный суд встал на его сторону и направил решение на пересмотр. Там отметили, что автомобиль является источником повышенной опасности, а на водитель лежит дополнительная ответственность и ему следует передвигаться с такой скоростью, чтобы затормозить в случае возникновения угрозы.

Ранее сообщалось, что в Москве произошла смертельная авария с участием спорткара. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент ДТП с участием машины марки Audi R8.

Спорткар, передвигаясь на большой скорости, врезался в отбойник, затем загорелся и разлетелся на части.

Авария произошла в минувшую субботу, примерно в четыре часа утра, на улице Нижние Мневники на северо-западе Москвы. По данным ГИБДД, вследствие столкновения с ограждением и последующего возгорания находившийся за рулем иномарки мужчина погиб на месте, его личность в настоящее время устанавливают.

Общество,РИА Новости,
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