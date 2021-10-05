Масштабный сбой: как и почему упали мировые соцсети?

4 октября в интернете произошел сбой, уже названный крупнейшим за 13 лет. Изначально пользователи не могли воспользоваться сетью Facebook и аффилированными с ней WhatsApp и Instagram, затем проблемы возникли и с другими соцсетями и мессенжерами. Что произошло и кто в этом виноват, разбирался «Рамблер».

Что случилось?

По всему миру около 18:30 4 октября у интернет-пользователей начались перебои с доступом к Facebook, Instagram и WhatsApp. Следом за ними проблемы стали замечать в работе других соцсетей и сайтов, в том числе TikTok, «ВКонтакте», Google и Amazon.

При этом журналистка New York Times Шира Френкель заявила со ссылкой на сотрудника Facebook, что работники компании какое-то время не могли попасть в офис из-за неработающих пропусков.

В свою очередь интернет-издание Privacy Affairs сообщило, что на черном рынке оказались данные более полутора миллиардов пользователей Facebook. В даркнете были размещены имена, адреса электронной почты, телефонные номера, ID и геолокации пользователей. По данным издания, это крупнейший слив данных пользователей в истории компании.

К каким последствиям привел сбой?

Согласно оценке NetBlocks, падение Facebook, Instagram и WhatsApp обошлось мировой экономике в $161 млн за один только час.

Из-за инцидента капитализация Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet к 23:00 мск в общей сложности снизилась на $243 млн. А Марк Цукерберг за день потерял $6,4 млрд. В основном на проблемы жаловались пользователи из США и Великобритании, а также из Канады, Нидерландов, Германии, Италии и Франции, пишут «Известия».

Как сбой оценили в компании Facebook?

Ночью 5 октября Facebook объявил в Twitter о восстановлении работы после масштабного сбоя. Социальные сети стали доступны пользователям спустя шесть чесов после начала перебоев в их работе.

В компании пояснили, что масштабный сбой в работе был связан с изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов.

«Конфигурационные изменения в магистральных маршрутизаторах, которые отвечают за координацию сетевого трафика между нашими центрами обработки данных, привели к проблемам, которые прервали связь. Этот сбой в сетевом трафике оказал каскадное воздействие на способ связи наших центров обработки данных, что привело к тому, что наши службы перестали работать», — говорится в официальном сообщении Facebook.

При этом в заявлении подчеркивается, что сбой не привел к утечке данных пользователей.

Кто виноват?

Эксперты отмечали, что сбой в Facebook выглядит так, будто сеть компании просто отключили вместе с основными и вспомогательными сервисами. При этом, по их мнению, настолько масштабные последствия вряд ли связаны с хакерской атакой.

По словам создателя сайта usher2.club, который отслеживает блокировки Роскомнадзора, Филиппа Кулина, «похоже, что в Facebook построили централизованное управление сетью и ошиблись именно там», пишет Forbes.

«Нет данных о том, что трудности с доступом ко многим сервисам связаны с кибератаками. Вероятнее всего, это следствие сбоя в работе глобальных провайдеров. Такие сбои не редкость: например, 25 ноября 2020 года многие сервисы отключились из-за проблем в работе Amazon Web Services», - пояснил «Известиям» главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Также эксперты обратили внимание на то, что перед падением соцсетей Facebook запустил масштабное обновление главных маршрутизаторов конфигурации, но сделал это с серьезной ошибкой. Это привело к разрыву сетей с маршрутизаторами и DNS, вследствие чего нагрузка на провайдеров несоизмеримо возросла.

Сбой развеселил интернет-пользователей

Проблемы с доступом в соцсети и мессенджеры стали поводом для шуток интернет-пользователей. Они публиковали фотоколлажи, называли происходящее местью ранее забаненного в соцсетях бывшего президента США Дональда Трампа и вспомнили мем про россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, имена которых стали известны после отравления в Солсбери.

Так пользователь с ником Mr. Nobody опубликовал в Twitter фотоколлаж, на котором якобы основатель Facebook Марк Цукерберг на фоне обшарпанной стены чинит оборвавшиеся провода. Под фотографией подпись: «Марк Цукерберг исправляет сбой WhatsApp, Instagram и Facebook».

Телеграм-канал «Ход Конева» опубликовал известных кадр из интервью Петрова и Боширова с подписью: «Мы просто нажали на какую-то кнопку, и тут понеслось». https://t.me/knightsmove/5842