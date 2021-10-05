В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.57EUR 84.17BRENT 82.47
Войти в почту

Фермер из Краснодарского края выводит на прогулку "пернатый спецназ".Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Фермер Павел Постевой из станицы Атаманская в Павловском районе Краснодарского края ежедневно выводит погулять по пастбищу и пощипать траву сотни гусей, которые послушно за ним следуют и привлекают своим гоготом внимание всей округи. В пятницу Ruptly пообщались с владельцем гусиной фермы и больше узнали об особенностях поведения животных.

Павел рассказал, что гусеводством занялся давно - тогда ему было около 14-15 лет, а почти 10 лет назад его ферма получила официальный статус.

"Я зарегистрировал крестьянско-фермерское [хозяйство] в декабре 2012 года, то есть вот девять лет в статусе крестьянско-фермерского", - вспоминает мужчина.

К настоящему моменту Павел занимается разведением домашней птицы уже около 30 лет, и за три десятилетия ему удалось хорошо изучить повадки животных.

Общество,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители