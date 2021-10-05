Фермер из Краснодарского края выводит на прогулку "пернатый спецназ".Видео

Фермер Павел Постевой из станицы Атаманская в Павловском районе Краснодарского края ежедневно выводит погулять по пастбищу и пощипать траву сотни гусей, которые послушно за ним следуют и привлекают своим гоготом внимание всей округи. В пятницу Ruptly пообщались с владельцем гусиной фермы и больше узнали об особенностях поведения животных.

Павел рассказал, что гусеводством занялся давно - тогда ему было около 14-15 лет, а почти 10 лет назад его ферма получила официальный статус.

"Я зарегистрировал крестьянско-фермерское [хозяйство] в декабре 2012 года, то есть вот девять лет в статусе крестьянско-фермерского", - вспоминает мужчина.