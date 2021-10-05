Первый в мире киноэкипаж улетел в космос

Актриса и режиссер отправились на МКС, чтобы снять космическую драму о женщине-враче, которая летит на орбиту для спасения жизни космонавта.

Подготовка Шипенко и Пересильд к полету в космос началась в мае текущего года. За это время они прошли техническую, физическую, психологическую и другие виды подготовки. Актриса и режиссер отправились на МКС, чтобы снять космическую драму о женщине-враче, которая летит на орбиту для спасения жизни космонавта. В съемках фильма будут принимать участие и российские космонавты - Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.