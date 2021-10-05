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Первый в мире киноэкипаж улетел в космос

Александр Котлеткин
39 минут назад

Ракета «Союз» с первым в мире киноэкипажем на борту успешно стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС.

Ракета «Союз» с первым в мире киноэкипажем на борту успешно стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС.
1/11 Ракета «Союз» с первым в мире киноэкипажем на борту успешно стартовала с космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: ТАСС
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Полет до МКС займет примерно 3 часа 17 минут.
2/11 Полет до МКС займет примерно 3 часа 17 минут.
Фото: РИА Новости
На борту корабля находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
3/11 На борту корабля находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.
Фото: ТАСС
Подготовка Шипенко и Пересильд к полету в космос началась в мае текущего года.
4/11 Подготовка Шипенко и Пересильд к полету в космос началась в мае текущего года.
Фото: РИА Новости
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За это время они прошли техническую, физическую, психологическую и другие виды подготовки.
5/11 За это время они прошли техническую, физическую, психологическую и другие виды подготовки.
Фото: РИА Новости
Актриса и режиссер отправились на МКС, чтобы снять космическую драму о женщине-враче, которая летит на орбиту для спасения жизни космонавта.
6/11 Актриса и режиссер отправились на МКС, чтобы снять космическую драму о женщине-враче, которая летит на орбиту для спасения жизни космонавта.
Фото: РИА Новости
В съемках фильма будут принимать участие и российские космонавты - Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
7/11 В съемках фильма будут принимать участие и российские космонавты - Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.
Фото: РИА Новости
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Актриса Юлия Пересильд во время облачения в скафандр перед стартом космического корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур.
8/11 Актриса Юлия Пересильд во время облачения в скафандр перед стартом космического корабля "Союз МС-19" на космодроме Байконур.
Фото: РИА Новости
Актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко доставлены автобусом к космическому кораблю "Союз МС-19" на стартовый комплекс "Восток" №31 космодрома Байконур.
9/11 Актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко доставлены автобусом к космическому кораблю "Союз МС-19" на стартовый комплекс "Восток" №31 космодрома Байконур.
Фото: РИА Новости
Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем "Союз МС-19" со стартового комплекса "Восток" №31 космодрома Байконур. На борту корабля: члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко.
10/11 Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем "Союз МС-19" со стартового комплекса "Восток" №31 космодрома Байконур. На борту корабля: члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко.
Фото: РИА Новости
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Члены основного экипажа: актриса Юлия Пересильд и командир МКС-66, космонавт Роскосмос Антон Шкаплеров перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-19".
11/11 Члены основного экипажа: актриса Юлия Пересильд и командир МКС-66, космонавт Роскосмос Антон Шкаплеров перед запуском ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-19".
Фото: ТАСС

Полет до МКС займет примерно 3 часа 17 минут. На борту корабля находятся космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

Подготовка Шипенко и Пересильд к полету в космос началась в мае текущего года. За это время они прошли техническую, физическую, психологическую и другие виды подготовки. Актриса и режиссер отправились на МКС, чтобы снять космическую драму о женщине-враче, которая летит на орбиту для спасения жизни космонавта. В съемках фильма будут принимать участие и российские космонавты - Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.

Общество,Фото,Петр Дубров,Клим Шипенко,Антон Шкаплеров,Олег Новицкий,Юлия Пересильд,
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