Инфекционист объяснил необходимость внедрения QR-кодов в регионах

Необходимость внедрения системы QR-кодов для посещения общественных мест в российских регионах оправдана, поскольку люди там по-прежнему игнорируют требование о соблюдении социальной дистанции и не обладают достаточной иммунной защитой. Об этом рассказал «Известиям» врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Медик напомнил, что в QR-коде содержится информация о том, что человек полностью вакцинирован или переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев, то есть приобрел иммунную защиту. Ему разрешается посещать общественные места, где велик риск подхватить инфекцию. Обладая иммунной защитой, человек вряд ли приобретет осложнения, которые могут привести к инвалидности, объяснил Поздняков.

«В этом истинная цель проходов куда-либо по QR-кодам: не в том, что вакцинированные и переболевшие могут ходить куда угодно, а в том, чтобы не допустить тяжелых случаев заболевания среди тех, кто не имеет иммунной защиты», — заявил инфекционист.

Если эпидемиологическая ситуация начнет ухудшаться, QR-коды будут использовать для прохода в торговые центры, общественный транспорт, крупные продовольственные магазины. Ограничения выглядят логично там, где люди пренебрегают социальной дистанцией, пояснил врач.