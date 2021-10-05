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Инфекционист объяснил необходимость внедрения QR-кодов в регионах

Lenta.ruиещё 1
37 минут назад

Необходимость внедрения системы QR-кодов для посещения общественных мест в российских регионах оправдана, поскольку люди там по-прежнему игнорируют требование о соблюдении социальной дистанции и не обладают достаточной иммунной защитой. Об этом рассказал «Известиям» врач-инфекционист «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Инфекционист объяснил необходимость внедрения QR-кодов в регионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медик напомнил, что в QR-коде содержится информация о том, что человек полностью вакцинирован или переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев, то есть приобрел иммунную защиту. Ему разрешается посещать общественные места, где велик риск подхватить инфекцию. Обладая иммунной защитой, человек вряд ли приобретет осложнения, которые могут привести к инвалидности, объяснил Поздняков.

«В этом истинная цель проходов куда-либо по QR-кодам: не в том, что вакцинированные и переболевшие могут ходить куда угодно, а в том, чтобы не допустить тяжелых случаев заболевания среди тех, кто не имеет иммунной защиты», — заявил инфекционист.

Если эпидемиологическая ситуация начнет ухудшаться, QR-коды будут использовать для прохода в торговые центры, общественный транспорт, крупные продовольственные магазины. Ограничения выглядят логично там, где люди пренебрегают социальной дистанцией, пояснил врач.

За последнее время власти нескольких российских регионов объявили о внедрении QR-кодов для посещения общественных мест. Так, с 11 октября ограничения появятся в Самарской области, с 8 октября — в Калининградской области. Кроме того, с 4 октября в Пензенской области приостановили работу фуд-кортов.

Общество,газета "Известия",
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