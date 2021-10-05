В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
Пробки 5 баллов
USD 72.92EUR 84.64BRENT 81.55
Войти в почту

Пока вы в маске: Назван самый опасный симптом коронавируса

Елена Прошина
21 минуту назад

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Ученые выяснили новые факты о происхождении коронавируса

Коронавирус предположительно уже распространялся в китайском городе Ухане летом 2019 года. Об этом свидетельствует рост расходов на закупку оборудования для ПЦР-лабораторий, пишет газета The Telegraph со ссылкой на исследование компании по предоставлению консультаций в сфере кибербезопасности Internet 2.0.

Читать новость полностью

Иммунолог назвал самый опасный симптом коронавируса

Потеря вкуса и обоняния при коронавирусе сейчас встречается все реже, однако поводом насторожиться и обратиться к врачу является одышка. Об этом рассказал радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Читать новость полностью

Силуанов ушел на самоизоляцию

Министр финансов России Антон Силуанов ушел на самоизоляцию. Об этом рассказала глава Совфеда Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Также она пожелала руководителю Минфина скорейшего выздоровления.

Читать новость полностью

Коронавирус стал маскироваться под сезонные инфекции

Разновидность коронавируса «Дельта» теперь маскируется под сезонные вирусные инфекции, сообщает Ura.ru со ссылкой на главного внештатного эксперта министерства здравоохранения России по медицинской профилактике в УрФО Сергея Токарева.

Читать новость полностью

В России выявили 25,1 тыс. случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 25110 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 7,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Читать новость полностью

Общество,Видео,Владимир Болибок,Сергей Токарев,Антон Силуанов,Валентина Матвиенко,Минздрав РФ,Совет Федерации,Минфин,Daily Telegraph,ИА Sputnik,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители