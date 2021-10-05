Пока вы в маске: Назван самый опасный симптом коронавируса

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Ученые выяснили новые факты о происхождении коронавируса

Коронавирус предположительно уже распространялся в китайском городе Ухане летом 2019 года. Об этом свидетельствует рост расходов на закупку оборудования для ПЦР-лабораторий, пишет газета The Telegraph со ссылкой на исследование компании по предоставлению консультаций в сфере кибербезопасности Internet 2.0.

Иммунолог назвал самый опасный симптом коронавируса

Потеря вкуса и обоняния при коронавирусе сейчас встречается все реже, однако поводом насторожиться и обратиться к врачу является одышка. Об этом рассказал радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Силуанов ушел на самоизоляцию

Министр финансов России Антон Силуанов ушел на самоизоляцию. Об этом рассказала глава Совфеда Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Также она пожелала руководителю Минфина скорейшего выздоровления.

Коронавирус стал маскироваться под сезонные инфекции

Разновидность коронавируса «Дельта» теперь маскируется под сезонные вирусные инфекции, сообщает Ura.ru со ссылкой на главного внештатного эксперта министерства здравоохранения России по медицинской профилактике в УрФО Сергея Токарева.

В России выявили 25,1 тыс. случаев коронавируса за сутки