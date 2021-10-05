Туристы с Урала пожаловались на грубость в аэропортах

Туристы из России стали массово жаловаться на грубое обращение со стороны работников аэропортов и авиакомпаний. В беседе с изданием E1.RU путешественники поделились своими историями и признались, что нередко им приходиться сталкиваться с откровенным издевательством обслуживающего персонала.
По словам туристов, участились случаи наплевательского отношения к багажу. В некоторых случаях сотрудники аэропортов бросали чемоданы на бетон с высоты.
«Как-то, помню, в аэропорту Антальи я наблюдал загрузку багажа на наш рейс. Чувствовалось, что турки нас очень любят, так как чуть ли не с ноги отправляли чемоданы с тележки», — рассказал путешественник.
Как отметили туристы, арабы нередко превращают скучную работу по погрузке багажа в игру – бросают друг другу сумки и чемоданы, вне зависимости от того, что находится в поклаже.
Также проблемы встречаются и при взаимодействиях с представителями авиакомпаний. Нередко при длительной задержке рейса туристы не могут получить положенное размещение в гостинице.
«Относиться к клиенту как в тюрьме — это нормально? При отмене рейса во Внуково прятаться от клиентов — нормально? Говорить им, что нужно теперь ехать ночью в Домодедово за свой счет и вылетать через двенадцать часов оттуда — нормально? И только после того, как их рылом макнут в закон, сразу предлагают и гостиницу, и бесплатную доставку в аэропорт, и воду, и убогий бутерброд», — рассказал один из читателей портала.
Часто путешественники жалуются и на задержку между приездом автобуса к трапу и посадкой на борт. Людям приходится находиться в душном транспорте с вещами в ожидании посадки, а после толкаться во время подъема на борт.