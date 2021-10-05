Туристы с Урала пожаловались на грубость в аэропортах

«Относиться к клиенту как в тюрьме — это нормально? При отмене рейса во Внуково прятаться от клиентов — нормально? Говорить им, что нужно теперь ехать ночью в Домодедово за свой счет и вылетать через двенадцать часов оттуда — нормально? И только после того, как их рылом макнут в закон, сразу предлагают и гостиницу, и бесплатную доставку в аэропорт, и воду, и убогий бутерброд», — рассказал один из читателей портала.