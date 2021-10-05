Главное за ночь: заполнение "Северного потока-2" и перегрев рынка

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«Газпром» начал заполнять «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство подтвердило, что оператор газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG выполнил все условия для ввода первой нитки в эксплуатацию, началось ее заполнение газом. Однако до начала поставок из России в Германию Nord Stream 2 AG еще должен пройти сертификацию в качестве независимого оператора, пишет «Коммерсант».

При этом новости о начале заполнения «Северного потока-2» газом уже притормозили рекордный рост цен на топливо. Эксперты считают, что при возникновении дефицита газа из-за холодов немецкий регулятор может временно разрешить поставки по «Северному потоку-2» до формального завершения процесса сертификации.

Минфин объяснил рост цен на продукты перегревом рынка

По данным Минфина, на российском потребительском рынке впервые наблюдаются признаки перегрева. Наиболее сложная ситуация складывается с ценами на продукты питания, сообщают «Известия».

В ведомстве внутренними причинами «повышенного инфляционного фона» и перегрева назвали опережающий рост спроса в 2021 году по отношению к производственным возможностям, а внешними - бюджетно-кредитную «накачку» в развитых странах и глобальный дефицит производственных мощностей в отдельных товарных группах.

Масштабный сбой: почему рухнули Facebook, Instagram и WhatsApp?

4 октября в Интернете произошел крупнейший сбой, изначально пользователи не могли воспользоваться Facebook, WhatsApp и Instagram, а затем проблемы возникли у других крупных компаний, в частности у Twitter, Google и Amazon. Об этом пишут «Известия».

В результате сбоя и сообщений о том, что сотрудники компаний не могут попасть на своим рабочие места для решения проблемы, капитализация Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet в общей сложности упала на $243 млн. Эксперты отмечают, что причинами произошедшего могли стать: сбой в работе глобальных провайдеров и целенаправленная атака на Facebook.

Британцы оценили успешный запуск Россией гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Россия объявила о проведении успешных испытаний новой гиперзвуковой ракеты «Циркон», впервые осуществив ее пуск с борта атомной подводной лодки. Читатели британского издания Daily Mail задались вопросом, против кого будет направлено это оружие. Перевод их комментариев приводит «ИноСМИ».

«А против кого они будут использовать это оружие? Только Китай открыто угрожает отнять российскую территорию, которую он считает своей», «Любая война с применением такого супер-высокотехнологичного оружия выдохнется через неделю. Это слишком дорогое и слишком сложное оружие, чтобы стрелять им как конфетти», - отметили они, призвав мировых лидеров подписать новое соглашение о разоружении.

В России предложили блокировать алкомаркеты у школ и больниц

«Общественная потребительская инициатива» обратилась в Минздрав и Минпромторг с предложением использовать систему цифровой маркировки для контроля продаж алкоголя около школ, больниц и других социальных объектов. В Минздраве поддержали это предложение, сообщают «Известия».