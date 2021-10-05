Россияне массово скупают «Доширак»

Жители Тюмени начали массово скупать лапшу быстрого приготовления «Доширак». Об этом сообщает издание URA. RU.
Как рассказали журналистам местные жители, они заметили высокий интерес покупателей к продукту. Их слова подтвердил источник агентства из числа персонала крупной торговой сети.
«На днях я был в гипермаркете сети "Магнит" и увидел, что некоторые покупатели кладут в тележки по 20-30 упаковок лапши "Доширак". Причем, это не один покупатель, а уже какая-то тенденция. То есть, одновременно в магазине был не один такой человек», — рассказал собеседник издания.
Источник из числа сотрудников крупной торговой сети пояснил URA. RU, что на фоне слухов об исчезновении лапши быстрого приготовления «Доширак» с отечественного рынка, на продукт действительно фиксируется повышенный спрос среди жителей Тюмени.
«Со складов в гипермаркеты начали забирать больше лапши, чем всегда. Но какого-то запредельного ажиотажа не отмечается. Запасов "Доширака" в распределительных центрах достаточно. И никаких перебоев с поставками продукта в настоящее время нет», — уточнил собеседник издания.
В ООО «Доширак — Рус» пояснили, что ранее ритейлеров предупредили о возможных сложностях при поставках продукции по причине модернизации завода в Рязани.
«Наш завод функционирует в штатном режиме. Сообщение разослали по причине модернизации предприятия в целях предупреждения возможных инцидентов. Новая линия уже запущена и работает. В связи с пандемией существенно увеличился рост продаж, нехватка может быть вызвана только повышающимся спросом на нашу продукцию», — рассказывали ранее представители компании журналистам.