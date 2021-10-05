Россияне массово скупают «Доширак»

«На днях я был в гипермаркете сети "Магнит" и увидел, что некоторые покупатели кладут в тележки по 20-30 упаковок лапши "Доширак". Причем, это не один покупатель, а уже какая-то тенденция. То есть, одновременно в магазине был не один такой человек», — рассказал собеседник издания.