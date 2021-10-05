В России предложили замену Facebook

Главная мировая новость — недоступность сервиса Марка Цукерберга, падение акций Big Тесh на 5 процентов! Какой ужас! Переживёт ли мир?! Переживёт. Уже пережил. Сейчас несут чушь, что Фейсбук — это «система первой необходимости»! Неужто? Единственный смысл этого инцидента для нас состоит в том, что нам надо создавать самостоятельные платформы, а не полагаться на мировые. И не только по политическим причинам, — написал Пушков в своём Telegram-канале.