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Сенатор Пушков предложил создавать отечественные платформы вместо Facebook

News.ru
14 минут назад

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал масштабный сбой компаний американского миллиардера Марка Цукерберга. По его мнению, в России следует создавать собственные интернет-платформы, не рассчитывая на международные. 4 октября Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений Цукерберга оказались недоступны для пользователей почти на семь часов.

В России предложили замену Facebook
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главная мировая новость — недоступность сервиса Марка Цукерберга, падение акций Big Тесh на 5 процентов! Какой ужас! Переживёт ли мир?! Переживёт. Уже пережил. Сейчас несут чушь, что Фейсбук — это «система первой необходимости»! Неужто? Единственный смысл этого инцидента для нас состоит в том, что нам надо создавать самостоятельные платформы, а не полагаться на мировые. И не только по политическим причинам, — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Причиной сбоя 4 октября инженеры Facebook считают изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, отвечающих за координацию сетевого трафика между центрами компании по обработке данных. После инцидента акции компании Цукерберга упали на 5 процентов, потянув за собой основные индексы США. Марк Цукерберг в результате сбоя потерял $6,6 млрд.

Глобальный сбой затронул и другие площадки. В частности, неполадки отмечались в работе Google, Twitter, Amazon, TikTok, Reddit. Появилась информация о проблемах в работе YouTube, Viber, Gmail, Snapchat, Tinder, Netflix, Zoom и сервисов Bank of America. Российские пользователи испытали затруднения в связи с работой основных провайдеров и операторов связи: «Ростелеком», МГТС, МТС, «Мегафон», Yota, Tele2 и «Билайн».

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