Возобновляется авиасообщение РФ еще с пятью странами

Россия с 5 октября возобновила авиасообщения с пятью странами, сообщает Ura.ru со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Речь идет о Джибути, Дании, Новой Зеландии и Перу. Авиакомпании получили разрешение на открытие рейсов на Гоа и в Дели. Полеты будут выполняться из Москвы и Санкт-Петербурга четыре раза в неделю по каждому направлению.

Также из Москвы можно будет улететь на Тенерифе два рейса в неделю. С такой же частотой полеты разрешено выполнять между Москвой и Джибути, Веллингтоном, Кейптауном и Йоханнесбургом. Из Санкт-Петербурга в Копенгаген авиакомпаниям позволено летать дважды в неделю.

Однако перевозчики еще не анонсировали продажи билетов в эти страны, так как не все из них готовы принимать туристов из России.

В конце сентября РФ возобновила авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией. Соответствующее решение принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. По решению оперштаба были сняты все ограничения на перелеты между РФ и Белоруссией.