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Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

Газета.Ruиещё 6
43 минуты назад

Россия с 5 октября официально возобновляет регулярное авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Россия возобновила авиасообщение с пятью странами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что из Москвы и Санкт-Петербурга рейсы в Гоа и Дели будут осуществляться четырежды в неделю, на Тенерифе из Москвы - дважды в неделю. Также из российской столицы самолеты будут летать в Джибути два раза в неделю. Такая же ситуация сложится с Веллингтоном, Лиму, Кейптауном и Йоханнесбургом. Из Санкт-Петербурга в Копенгаген будет запущено два рейса в неделю. По данным агентства, пока ни одна авиакомпания из России не заявила о планах по возобновлению полетов в указанные страны.

При этом не все из формально открытых стран готовы принимать туристов, в частности, Индия, где сложная эпидемиологическая ситуация на фоне распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" с 1 октября запустил рейсы из Москвы в Доминикану. С 27 марта 2020 года Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса.

Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. С августа прошлого года российская сторона начала постепенно возобновлять международные авиаперелеты.

Общество,Аэрофлот,
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