Россия возобновила авиасообщение с пятью странами

Отмечается, что из Москвы и Санкт-Петербурга рейсы в Гоа и Дели будут осуществляться четырежды в неделю, на Тенерифе из Москвы - дважды в неделю. Также из российской столицы самолеты будут летать в Джибути два раза в неделю. Такая же ситуация сложится с Веллингтоном, Лиму, Кейптауном и Йоханнесбургом. Из Санкт-Петербурга в Копенгаген будет запущено два рейса в неделю. По данным агентства, пока ни одна авиакомпания из России не заявила о планах по возобновлению полетов в указанные страны.