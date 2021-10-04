"Марк, мы все уронили": PornHub, пользователи Twitter и Telegram пошутили над сбоем Facebook

Пользователи социальной сети Facebook и связанных с ней Instagram и WhatsАpp в понедельник испытывают проблемы с работой сервисов. Уже несколько часов они не могут войти в приложение, есть проблемы с отправкой сообщений и работой веб-версий сервисов.
По данным журналиста Independent Брайана Кребса, записи DNS, сообщающие системам, как найти Facebook и Instagram были удалены утром. Соцсети заявили, что работают над устранением проблемы.
Пока сервисы устраняют неполадки, пользователи интернет публикуют мемы в других соцсетях на тему сбоя.
Не обошлось без мема про Петрова и Боширова. Телеграм-канал «Ход Конева» опубликовал известных кадр из их интервью с подписью: «Мы просто нажали на какую-то кнопку, и тут понеслось».
Не остался в стороне от ситуативного инфоповода сервис PornHub.
«Напоминаем, что у нас не падает», - написано га странице сервиса в социальной сети «Вконтакте».
Также пользователи обыграли другой популярный мем про котов, где в роли Наташи выступил Цукерберг.
«Вставай, мы там все уронили», - говорит один из котов. Мем опубликовал Телеграмм-канал издания Е1.ru.
Пользователь с ником Mr. Nobody в Твиттер опубликовал фотоколлаж, на котором якобы основатель Facebook Марк Цукерберг на фоне обшарпанной стены с кусачками и в пилотке чинит оборвавшиеся провода. Под фотографией подпись:
«Марк Цукерберг исправляет сбой WhatsApp, Instagram и Facebook».
«Люди приходят в Twitter, чтобы пожаловаться на то, что Facebook instagram и WhatsApp не работают в течение трех часов», - иронично написал пользователь @ssxnti_ на своей странице в Twitter, снабдив пост отрывком видео из мультфильма.