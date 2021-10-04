"Марк, мы все уронили": PornHub, пользователи Twitter и Telegram пошутили над сбоем Facebook

Пользователи социальной сети Facebook и связанных с ней Instagram и WhatsАpp в понедельник испытывают проблемы с работой сервисов. Уже несколько часов они не могут войти в приложение, есть проблемы с отправкой сообщений и работой веб-версий сервисов.

Фото: Twitter Twitter

По данным журналиста Independent Брайана Кребса, записи DNS, сообщающие системам, как найти Facebook и Instagram были удалены утром. Соцсети заявили, что работают над устранением проблемы.

Пока сервисы устраняют неполадки, пользователи интернет публикуют мемы в других соцсетях на тему сбоя.

Не обошлось без мема про Петрова и Боширова. Телеграм-канал «Ход Конева» опубликовал известных кадр из их интервью с подписью: «Мы просто нажали на какую-то кнопку, и тут понеслось».

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Не остался в стороне от ситуативного инфоповода сервис PornHub.

«Напоминаем, что у нас не падает», - написано га странице сервиса в социальной сети «Вконтакте».

Также пользователи обыграли другой популярный мем про котов, где в роли Наташи выступил Цукерберг.

«Вставай, мы там все уронили», - говорит один из котов. Мем опубликовал Телеграмм-канал издания Е1.ru.

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Пользователь с ником Mr. Nobody в Твиттер опубликовал фотоколлаж, на котором якобы основатель Facebook Марк Цукерберг на фоне обшарпанной стены с кусачками и в пилотке чинит оборвавшиеся провода. Под фотографией подпись:

«Марк Цукерберг исправляет сбой WhatsApp, Instagram и Facebook».

People coming to Twitter to complain about Facebook instagram and whatsapp being down for 3 hours #facebookdown #instagramdown #WhatsAppDown

pic.twitter.com/8D2lbfhYDo— (@ssxnti_) October 4, 2021