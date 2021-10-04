Исследование Rambler&Co: большинство россиян вспоминают учителей по математике и русскому

5 октября в России традиционно отмечается День учителя. Специально к празднику медиахолдинг Rambler&Co узнал, как интернет-пользователи относятся к своим учителям.

Фото: Рамблер Рамблер

Большинству опрошенных россиян (63%) нравятся учителя, которые были у них в школе. 19% не всегда устраивали уроки, у 18% остались нейтральные воспоминания о школьных годах. При этом почти все (86%) помнят имя своего первого учителя.

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Респонденты ответили, учителей по каким предметам вспоминают больше всего. На первом месте (23%) – математики (включая алгебру и геометрию). Примерно одна пятая часть (21%) любила педагогов по русскому языку и литературе. 13% голосов набрали учителя по истории и обществознанию, 10% – по физике, 8% – по иностранным языкам, 7% – по географии, 6% – по биологии, 5% отметили физкультурников, 3% – трудовиков. Замыкают топ учителя информатики, ИЗО, музыки и ОБЖ (по 1%).

Многие вспомнили стереотипные фразы, которые входили в лексикон педагогов. Больше всего опрошенных (42%) вспомнили «Звонок для учителя», «Лес рук» (21%), «А голову ты дома не забыл?» (21%). У 6% учеников до сих пор в голове крутится фраза «Родителей в школу», каждый двадцатый слышал на любом уроке ремарку «Мой предмет самый важный», 4% регулярно просили «Выйти, привести себя в порядок и зайти обратно». 10% не сталкивались с вышеперечисленными фразами.

58% участников опроса считают, что вели себя в школе хорошо и им не за что извиняться перед учителями. Почти четверть (23%) считают, что своим поведением они огорчали педагогов, 5% попросили бы прощения за опоздания, 2% – за грубость. Остальные не помнят, были ли у них конфликты.

Большинство (44%) уверены, что лучший подарок на День учителя – это хорошие оценки и поведение. И почти столько же, 41%, предпочли бы порадовать педагогов цветами. 6% подарили бы технику, 5% – конфеты, а 4% важным считают сделать ремонт в классе.

Респонденты высказались и насчёт зарплаты учителей. Треть (33%) назвали достойной оплатой сумму более 100 тысяч рублей. 25% считают, что педагоги должны получать от 80 до 100 тысяч рублей, ещё четверть – что от 60 до 80 тысяч рублей, 17% высказались за зарплату менее 60 тысяч рублей.