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В России и в Москве вводят новые меры по борьбе с COVID-19. Главное

Алиса Селезнёва
1 час назад

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом власти вводят ограничения как на федеральном уровне, так и на региональном. Какие антиковидные меры уже введены, а какие только собираются ввести, разбирался «Рамблер».

В России и в Москве вводят новые меры по борьбе с COVID-19. Главное
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За последние сутки в России выявили 25 781 новый случай коронавируса, 4410 из них в Москве. За 24 часа зафиксированы 883 смерти от COVID-19, 14 526 человек выздоровели. По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости за неделю составил 14 процентов.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня заявила, что в 12 регионах заболеваемость растет значительно быстрее, чем в остальных, и только в пяти регионах показатели продолжают падать.

«Динамика заболеваемости вызывает серьезное беспокойство»

Динамика по заболеваемости коронавирусом, которая наблюдается в последние дни, вызывает серьезное беспокойство, заявил сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Заболеваемость растет в большинстве субъектов РФ. Много пациентов в больницах: в два раза больше, чем в это же время в прошлом году», - цитируют главу правительства «Известия».

По словам Мишустина, на федеральном уровне будут приниматься меры, чтобы система здравоохранения могла стабильно работать, а пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь.

Премьер также констатировал, что во всех без исключения регионах страны созданы условия, чтобы россияне могли пройти вакцинацию от коронавируса, однако ее уровень недостаточен, чтобы остановить распространение инфекции.

В России отменили все массовые мероприятия

По словам Анны Поповой, из-за «крайне напряженной» ситуации с коронавирусом по всей стране отменены массовые мероприятия, пишет РИА Новости.

«[Массовые мероприятия] проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», - заявила Попова.

Она отметила, что ни в одном регионе РФ сейчас нельзя проводить мероприятия с более чем тремя тысячами участников, а от тысячи до трех тысяч - всего в двух субъектах.

В Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима

В Москве с 27 сентября усилили контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и общепите. Сегодня столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что только за последние выходные 34 крупных торговых центра получили административное наказание за нарушение COVID-мер, пишет РИА Новости.

При этом Собянин отметил, что за неделю рост заболеваемости COVID-19 в Москве составил 30 процентов, а рост госпитализаций - более 120 процентов. Мэр допустил усиление ограничительных мер, если ситуация продолжит ухудшаться.

Усиление антиковидных мер в регионах

В Самарской области с 11 октября от посетителей фитнес-центров, театров, кинотеатров, цирков и концертных залов решили требовать QR-коды, подтверждающие вакцинацию, перенесенный COVID-19 или отрицательный анализ на коронавирус. Часть школьников региона перешли на дистанционное обучение.

В Саратовской области был введен запрет на проведение концертов и зрелищных мероприятий вне учреждений культуры. До 10 октября закрыты детские игровые площадки и игровые центры в объектах торговли, запрещается работа фудкортов в ТЦ. С 27 сентября до 11 октября на «дистанционку» перешли школы Саратова. Губернатор региона Дмитрий Азаров заявил о введении с 11 октября QR-кодов для посещения культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил 30 сентября, что, если в течение 10 дней не будет отмечено снижение заболеваемости, то в регионе может быть введен локдаун. Кроме того, с 4 октября во всей области вводится обязательная самоизоляция для лиц старше 65 лет. Пожилые граждане смогут покидать дом только в случае, если им необходимо обратиться за медицинской помощью, выгулять животных, вынести мусор, а также с целью визита домой к членам семьи.

Общество,Михаил Ведерников,Дмитрий Азаров,Михаил Мишустин,Анна Попова,Сергей Собянин,Роспотребнадзор,газета "Известия",РИА Новости,
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