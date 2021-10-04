В России из-за пандемии отменили все массовые мероприятия

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что массовые мероприятия отменены по всей стране из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

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Попова назвала ситуацию с коронавирусом «крайне напряженной». По данным Роспотребнадзора, рост заболеваемости за неделю составил 14 процентов.

«[Массовые мероприятия] проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», - заявила Попова.

Она отметила, что ни в одном регионе РФ сейчас нельзя проводить мероприятия с более чем тремя тысячами участников, а от тысячи до трех тысяч - всего в двух субъектах.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что в 12 регионах заболеваемость растет значительно быстрее, чем в остальных, и только в пяти регионах показатели продолжают падать.

22 сентября Попова рассказывала об интенсивном - на 6,8 процента - росте заболеваемости коронавирусом в 36 российских регионах. После этого регионы начали обсуждать антиковидные меры.

В Самарской области с 11 октября от посетителей фитнес-центров, театров, кинотеатров, цирков и концертных залов решили требовать QR-коды, подтверждающие вакцинацию, перенесенный COVID-19 или отрицательный анализ на коронавирус. Часть школьников региона перешли на дистанционное обучение.

В Москве с 27 сентября усилили контроль за соблюдением масочного режима в магазинах и общепите. Четвертого октября мэр Сергей Собянин сообщил, что за неделю рост заболеваемости COVID-19 в Москве составил 30 процентов, а рост госпитализаций - более 120 процентов. Мэр допустил усиление ограничительных мер, если ситуация продолжит ухудшаться.