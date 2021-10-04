Собянин: ситуация с коронавирусом вызывает тревогу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в столице выросла на 30%, что «не может не внушать тревогу». Об этом сообщает РИА Новости.
По словам столичного градоначальника, наблюдается отрицательная динамика.
«За последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30% и рост госпитализаций больше 120%. Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу, мы видим очевидный рост, осенний рост заболеваемости», - пояснил он.
При этом в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией Собянин отметил, что пока показатели заболеваемости коронавирусом «в два раза ниже пиковых значений».
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с 1 октября в столице всем пациентам с симптомами ОРВИ начнут делать экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. По ее словам, в случае положительного результата теста, москвичи сразу получат необходимые для лечения препараты, что снизит риски тяжелого течения заболевания.