Собянин: ситуация с коронавирусом вызывает тревогу

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в столице выросла на 30%, что «не может не внушать тревогу». Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам столичного градоначальника, наблюдается отрицательная динамика.

«За последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30% и рост госпитализаций больше 120%. Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу, мы видим очевидный рост, осенний рост заболеваемости», - пояснил он.

При этом в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией Собянин отметил, что пока показатели заболеваемости коронавирусом «в два раза ниже пиковых значений».