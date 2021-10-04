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В Москве 6 октября остановят вещание радио и телеканалов

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21 минуту назад

МЧС проверит работу систем оповещения населения в Москве 6 октября. В 10:40 в столице включатся электросирены и громкоговорители, а после прервется вещание теле- и радиоканалов для отработки доведения информации до населения в случае ЧС, сообщает ТАСС.

В Москве 6 октября остановят вещание радио и телеканалов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Проверка систем оповещения пройдет во всех населенных пунктах страны. В министерстве призвали граждан сохранять спокойствие, поскольку звуковые сигналы и замещение эфира являются плановыми. Время работы сирен и замещения эфира составит до одной минуты.

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В ведомстве пояснили, что цель проверки – отработка своевременного доведения до населения информации о возможных опасностях путем подачи сигнала «Внимание всем!» при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Тестовый запуск проводится два раза в год, а последний раз спасатели проверяли системы оповещения 3 марта.

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