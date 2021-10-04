В Москве 6 октября остановят вещание радио и телеканалов

МЧС проверит работу систем оповещения населения в Москве 6 октября. В 10:40 в столице включатся электросирены и громкоговорители, а после прервется вещание теле- и радиоканалов для отработки доведения информации до населения в случае ЧС, сообщает ТАСС.

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Проверка систем оповещения пройдет во всех населенных пунктах страны. В министерстве призвали граждан сохранять спокойствие, поскольку звуковые сигналы и замещение эфира являются плановыми. Время работы сирен и замещения эфира составит до одной минуты.