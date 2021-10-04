Глава Минздрава оценил эффективность «Спутника» для подростков

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что эффективность вакцины центра Гамалеи для подростков сопоставима с эффективностью «Спутника V» для взрослых. Об этом сообщает РИА Новости.

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Мурашко рассказал, что Минздрав получил «колоссальные объемы данных» о вакцинах.

«Переходя непосредственно на ту часть детского населения, подростков, мы понимаем, что метаболизм и эффект от этого препарата будет сопоставим», - подчеркнул министр.

В России зарегистрированы два препарата от центра Гамалеи - двухкомпонентный «Спутник V» и однокомпонентный «Спутник Лайт». Также регистрацию получил препарат ЭпиВакКорона центра «Вектор» и «Ковивак», разработанный центром имени Чумакова.

В авторитетном медицинском журнале The Lancet в феврале опубликовали результаты третьей фазы исследований «Спутника V». Она показала, что его эффективность после получения второй дозы составляет 91,6 процента. По результатам анализа 3,8 миллиона привившихся россиян, эффективность «Спутника V» составила 97,6 процента.

Летом глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об исследовании вакцины для подростков 12-17 лет. С 5 июля его проводили на базе двух детских больниц: имени Башляевой и Морозовской. В исследовании принимали участие сто подростков, 6 июля шестеро из них получили первый компонент вакцины. Никаких серьезных побочных эффектов после прививки у подростков не было.

Ученый отмечал, что в последнее время дети начали переносить коронавирус тяжелее, чем в начале пандемии.

В сентябре Минздрав получил документы на регистрацию вакцины против коронавируса для подростков, которую разработали в центре Гамалеи. Документы, касающиеся вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М», отправили на экспертизу. По ее результатам Минздрав примет решение о регистрации препарата.