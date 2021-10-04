В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
Пробки 4 балла
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.48
Войти в почту

Глава Минздрава оценил эффективность «Спутника» для подростков

Мария Иванова
28 минут назад

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что эффективность вакцины центра Гамалеи для подростков сопоставима с эффективностью «Спутника V» для взрослых. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Минздрава оценил эффективность «Спутника» для подростков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мурашко рассказал, что Минздрав получил «колоссальные объемы данных» о вакцинах.

«Переходя непосредственно на ту часть детского населения, подростков, мы понимаем, что метаболизм и эффект от этого препарата будет сопоставим», - подчеркнул министр.

В России зарегистрированы два препарата от центра Гамалеи - двухкомпонентный «Спутник V» и однокомпонентный «Спутник Лайт». Также регистрацию получил препарат ЭпиВакКорона центра «Вектор» и «Ковивак», разработанный центром имени Чумакова.

В авторитетном медицинском журнале The Lancet в феврале опубликовали результаты третьей фазы исследований «Спутника V». Она показала, что его эффективность после получения второй дозы составляет 91,6 процента. По результатам анализа 3,8 миллиона привившихся россиян, эффективность «Спутника V» составила 97,6 процента.

Летом глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал об исследовании вакцины для подростков 12-17 лет. С 5 июля его проводили на базе двух детских больниц: имени Башляевой и Морозовской. В исследовании принимали участие сто подростков, 6 июля шестеро из них получили первый компонент вакцины. Никаких серьезных побочных эффектов после прививки у подростков не было.

Ученый отмечал, что в последнее время дети начали переносить коронавирус тяжелее, чем в начале пандемии.

В сентябре Минздрав получил документы на регистрацию вакцины против коронавируса для подростков, которую разработали в центре Гамалеи. Документы, касающиеся вакцины «Гам-КОВИД-Вак-М», отправили на экспертизу. По ее результатам Минздрав примет решение о регистрации препарата.

Если препарат зарегистрируют, вакцинация подростков будет исключительно добровольной и только с согласия родителей.

Общество,Михаил Мурашко,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители