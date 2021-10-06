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МЧС включит сирены по всей России

Lenta.ruиещё 6
5 минут назад

6 октября МЧС России проведет комплексную проверку технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

МЧС включит сирены по всей России
Фото: МЧС РоссииМЧС России

Там уточнили, что электросирены и громкоговорители с подачей сигнала «Внимание всем!» включат во всех регионах страны в 10.40 по местному времени. Также на одну минуту будет замещен эфир общероссийских теле- и радиоканалов. Спасатели призвали россиян сохранять спокойствие.

3 марта в стране прошла проверка систем оповещения населения с помощью сирен. На время проверки был прерван телеэфир, а в ряде регионов информацию передавали в общественном транспорте.

В октябре 2020 года в России провели испытания новейшей сверхгромкой системы оповещения населения «Орало». Система получила такое название из-за звуковых характеристик — громкость сигнала можно сравнить с шумом от взлетающего самолета, работой отбойного молотка или со звучанием самого громкого в мире концертного органа. Сигнал предназначен для оповещения людей в случае возможных угроз и чрезвычайных ситуаций. «Система также может работать в режиме сирены и светозвукового оповещения (сирена и мигалка), может передавать звук эфира (телеканал "Россия 1") и специальные предзаписанные голосовые сообщения», — отметили в Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Общество,МЧС,
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