МЧС включит сирены по всей России

6 октября МЧС России проведет комплексную проверку технического состояния и готовности к работе систем оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: МЧС России МЧС России

Там уточнили, что электросирены и громкоговорители с подачей сигнала «Внимание всем!» включат во всех регионах страны в 10.40 по местному времени. Также на одну минуту будет замещен эфир общероссийских теле- и радиоканалов. Спасатели призвали россиян сохранять спокойствие.

3 марта в стране прошла проверка систем оповещения населения с помощью сирен. На время проверки был прерван телеэфир, а в ряде регионов информацию передавали в общественном транспорте.