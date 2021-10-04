Минздрав назвал главную претензию к «Спутнику V» со стороны ВОЗ

К самой вакцине от коронавируса «Спутник V» у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) претензии отсутствуют. Возникали вопросы по документам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.
«К продукту претензий не было, только вопросы по досье», — отметил Мурашко в ходе пленарной сессии форума «Биотехмед».
Он уточнил, что на вакцину был создан пакет документов, к которому и возникли вопросы.
Ранее сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планируют признать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» через один-два месяца. Руководитель аргентинской фармацевтической компании Richmond Laboratories Марсело Фигейрас отметил, что «ни безопасность, ни эффективность вакцины не поставлены на карту», передавала RT.
Также ранее, 2 октября представители России и Соединенных Штатов обсудили в Женеве будущее взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель российского минздрава Михаил Мурашко. Он добавил, что речь идет о признании не вакцин, а сертификатов, а также об эффективности мер профилактики.
Кроме этого, Мурашко отметил, что США будут готовы вновь начать обсуждения по этому вопросу после оценки позиции РФ. Также глава Минздрава сказал, что следует придерживаться единого подхода по вопросу взаимного признания сертификатов по вакцинации.