Минздрав назвал главную претензию к «Спутнику V» со стороны ВОЗ

К самой вакцине от коронавируса «Спутник V» у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) претензии отсутствуют. Возникали вопросы по документам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

«К продукту претензий не было, только вопросы по досье», — отметил Мурашко в ходе пленарной сессии форума «Биотехмед».

Он уточнил, что на вакцину был создан пакет документов, к которому и возникли вопросы.

Ранее сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планируют признать российскую вакцину против коронавируса «Спутник V» через один-два месяца. Руководитель аргентинской фармацевтической компании Richmond Laboratories Марсело Фигейрас отметил, что «ни безопасность, ни эффективность вакцины не поставлены на карту», передавала RT.

Также ранее, 2 октября представители России и Соединенных Штатов обсудили в Женеве будущее взаимного признания сертификатов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга сообщил руководитель российского минздрава Михаил Мурашко. Он добавил, что речь идет о признании не вакцин, а сертификатов, а также об эффективности мер профилактики.