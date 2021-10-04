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Побережье Курил усыпало моллюсками. Видео

Александр Кузьмин
39 минут назад

Японский циклон преподнес неожиданный сюрприз жителям Курильских островов. К берегу острова Кунашир шторм выбросил горы двустворчатых моллюсков. Видео появилось в распоряжении телеканала «360».

На кадрах видно большое количество морских головоногих: спизулы, трубач и рапаны, которыми усеяно все побережье. Туристы и местные жители ведрами и мешками собирают деликатесы на берегу. Некоторые заполняют дарами моря свои грузовики.

Схожее явление около года назад наблюдали жители Северо-Курильска. Пляж после циклона был усыпан морскими червями, мертвыми ракушками и другими обитателями морских глубин. Ученые считают такое природное явление рядовым.

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