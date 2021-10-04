Мурашко: у ВОЗ нет претензий к «Спутнику V»

Претензии к вакцине от коронавируса "Спутник V" у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отсутствовали, были некоторые вопросы к документам. Об этом в понедельник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко .

"К продукту претензий не было, были вопросы по досье. На каждый фармацевтический продукт формируется пакет документов, который проходит оценку экспертов, они, соответственно, дают заключение", - сказал он на форуме "Биотехмед".

Мурашко добавил, что документы, которые нужны для регистрации, дооформлены. "Там нужно было оформить определенный пакет документов по определенным правилам, он сейчас дооформлен и вносится. Те разногласия, которые возникали, все сняты", - отметил он, добавив, что необходимые документы должны быть поданы в течение полутора недель.