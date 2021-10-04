В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+5° в 
Пробки 0 баллов
USD 72.92EUR 84.46BRENT 78.99
Войти в почту

Россиян предупредили о штрафе за курение на балконе

Елена Прошина
55 минут назад

Граждане России не смогут привлечь соседа к ответственности за курение на балконе. Но если сосед нарушает правила пожарной безопасности, то обязан будет выплатить штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Об этом пишет News.ru со ссылкой на агенство ПРАЙМ.

Россиян предупредили о штрафе за курение на балконе
Фото: ТАССТАСС

По информации агентства, ответственность за курение регулирует закон 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма». Он предусматривает запрет на курение в помещениях общего пользования многоквартирных домов и в помещениях, которые составляют общее имущество владельцев комнат в коммунальных домах. Штраф за нарушение этого закона может составить от 500 до 1500 рублей.

Также правилами противопожарного режима запрещается использовать открытый огонь на лоджиях и балконах, в том числе непотушенные сигареты и свечи. Оставлять в жилых помещениях источники открытого огня без присмотра также запрещено.

Такие требования не запрещают курить на балконе напрямую, однако они служат основанием для наказания курильщика при возникновении пожара или в случае причинения вреда здоровью человека, если причиной стала вылетевшая искра или выброшенный в неположенном месте окурок.

Ранее Александр Мясников, главный врач столичной больницы 51, рассказал о самом эффективном способе бросить курить. По его словам, достаточно лишь затянуться сигаретой в последний раз и тут же ее выбросить.

Общество,Александр Мясников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители