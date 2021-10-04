Россиян предупредили о штрафе за курение на балконе

Граждане России не смогут привлечь соседа к ответственности за курение на балконе. Но если сосед нарушает правила пожарной безопасности, то обязан будет выплатить штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Об этом пишет News.ru со ссылкой на агенство ПРАЙМ.

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По информации агентства, ответственность за курение регулирует закон 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма». Он предусматривает запрет на курение в помещениях общего пользования многоквартирных домов и в помещениях, которые составляют общее имущество владельцев комнат в коммунальных домах. Штраф за нарушение этого закона может составить от 500 до 1500 рублей.

Также правилами противопожарного режима запрещается использовать открытый огонь на лоджиях и балконах, в том числе непотушенные сигареты и свечи. Оставлять в жилых помещениях источники открытого огня без присмотра также запрещено.

Такие требования не запрещают курить на балконе напрямую, однако они служат основанием для наказания курильщика при возникновении пожара или в случае причинения вреда здоровью человека, если причиной стала вылетевшая искра или выброшенный в неположенном месте окурок.