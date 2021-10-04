Титов заявил о желании россиян «сидеть на завалинке»

«А весь цивилизованный мир выбрал другой. Развитие на базе инициативы и активности миллионов, человеческие ценности прогресса — и милосердие к тем, кто не может добиться успеха сам. У них это называется "капитализм для всех" Эрхарда или "капитализм с человеческим лицом" Рузвельта», — сказал Титов.