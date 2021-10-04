Титов заявил о желании россиян «сидеть на завалинке»

Уполномоченный по правам бизнеса при президенте России Борис Титов раскрыл тормозящие развитие страны факторы. Его слова приводит «Коммерсантъ».
По его словам, одна из проблем в том, что россияне хотят «сидеть целый день на завалинке, как на Востоке», и при этом жить хорошо, как на Западе.
Кроме того, омбудсмен поразмышлял о других желаниях граждан.
«И свободы, и все за всех решающего правителя. И образования, и патриархального невежества. Хотим развивать инициативу бизнеса, но ненавидим богатых», — высказал мнение Титов.
Также он добавил, что путь страны «устлан граблями», в то время как другие страны выбрали иной путь.
«А весь цивилизованный мир выбрал другой. Развитие на базе инициативы и активности миллионов, человеческие ценности прогресса — и милосердие к тем, кто не может добиться успеха сам. У них это называется "капитализм для всех" Эрхарда или "капитализм с человеческим лицом" Рузвельта», — сказал Титов.