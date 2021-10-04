В Чечне призвали обязать россиян извиняться на камеру

«Это прекрасная идея. Неважно, лицемерно он это делает или нет. Если лицемерно, то за свой проступок он уже наказан тем негативом, который принесет в ходе такого извинения. Раз снял на камеру мерзость, то будь добр на камеру и извиниться. Если он это сделал искренне, то он и перед богом очистил свою душу, и перед людьми», — заявил Умаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».