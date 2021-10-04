В Чечне призвали обязать россиян извиняться на камеру

Власти Чечни призывают повсеместно распространить в России практику извинений на камеру. По мнению чеченского вице-премьера Джамбулата Умарова, публичное извинение является «важным моральным наказанием», которое поможет победить преступность в стране.
Умаров отметил, что необходимо записывать извинения на видео, если правонарушитель также снял свои действия на камеру.
«Это прекрасная идея. Неважно, лицемерно он это делает или нет. Если лицемерно, то за свой проступок он уже наказан тем негативом, который принесет в ходе такого извинения. Раз снял на камеру мерзость, то будь добр на камеру и извиниться. Если он это сделал искренне, то он и перед богом очистил свою душу, и перед людьми», — заявил Умаров в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Чеченский вице-премьера напомнил о важности раскаяния с точки зрения религии. По его мнению, такая способность говорит о наличии у человека нравственного стержня, мужества и целостности.
Ранее Рамзан Кадыров пообещал найти человека, который назвал его «шайтаном» в комментариях к прямому эфиру главы Чечни в Instagram. Им оказался 15-летний школьник. После угроз Кадырова семья юноши извинилась за его поступок, передает телеканал 360. Позднее подобные ролики, а затем — извинения, выложили еще несколько подростков.