Челябинский соратник Навального эмигрировал в Нидерланды

«Накануне осеннего призыва в отношении Александра была начата доследственная проверка по факту уклонения от прохождения военной службы. Каких-либо повесток в армию, на сколько известно, он не получал. В июне его вызывали на допрос в качестве свидетеля по одному из уголовных дел, заведенных на Алексея Навального и его сторонников», — написал Ибрагимов в своем Telegram-канале.