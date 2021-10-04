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Челябинский соратник Навального сбежал в Нидерланды

Ura.Ruиещё 1
15 минут назад

Челябинский сторонник Алексея Навального Александр Беляев эмигрировал в Нидерланды после того, как в России против него возбудили уголовное дело об уклонении от военной службы. Об этом сообщил политический активист Денис Ибрагимов.

Челябинский соратник Навального эмигрировал в Нидерланды
Фото: ТАССТАСС

Беляев, некоторое время возглавлявший челябинский штаб Навального (признаны в России экстремистской организацией, их деятельность запрещена на территории России), уже запросил в Нидерландах политическое убежище.

«Накануне осеннего призыва в отношении Александра была начата доследственная проверка по факту уклонения от прохождения военной службы. Каких-либо повесток в армию, на сколько известно, он не получал. В июне его вызывали на допрос в качестве свидетеля по одному из уголовных дел, заведенных на Алексея Навального и его сторонников», — написал Ибрагимов в своем Telegram-канале.

Ранее следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального и его соратников Леонида Волкова, Ивана Жданова и Любови Соболь. Они стали фигурантами дела о создании экстремисткой организации. В августе на них завели дело о незаконном сборе средств и финансирования, уточняет сайт Vse42.ru. Позже Волкова объявили во всероссийских розыск.

Общество,Политика,Происшествия,Любовь Соболь,Александр Беляев,Иван Жданов,Алексей Навальный,Леонид Волков,СКР,
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