Челябинский соратник Навального эмигрировал в Нидерланды

Челябинский сторонник Алексея Навального Александр Беляев эмигрировал в Нидерланды после того, как в России против него возбудили уголовное дело об уклонении от военной службы. Об этом сообщил политический активист Денис Ибрагимов.
Беляев, некоторое время возглавлявший челябинский штаб Навального (признаны в России экстремистской организацией, их деятельность запрещена на территории России), уже запросил в Нидерландах политическое убежище.
«Накануне осеннего призыва в отношении Александра была начата доследственная проверка по факту уклонения от прохождения военной службы. Каких-либо повесток в армию, на сколько известно, он не получал. В июне его вызывали на допрос в качестве свидетеля по одному из уголовных дел, заведенных на Алексея Навального и его сторонников», — написал Ибрагимов в своем Telegram-канале.
Ранее следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении Алексея Навального и его соратников Леонида Волкова, Ивана Жданова и Любови Соболь. Они стали фигурантами дела о создании экстремисткой организации. В августе на них завели дело о незаконном сборе средств и финансирования, уточняет сайт Vse42.ru. Позже Волкова объявили во всероссийских розыск.