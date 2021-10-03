Чем опасны новые мутации коронавируса

Новые штаммы коронавируса эволюционируют, чтобы заразить еще большее число людей. К таким выводам пришли ученые в США, изучив мутации COVID-19. Российские врачи и вовсе признали, что коронавирус начал обманывать все прогнозы. Чем именно опасны новые мутации COVID-19 и какие меры следует предпринять россиянам для купирования возможных угроз?

Фото: РИА Новости РИА Новости

Коронавирус начал мутировать, чтобы эффективнее распространяться воздушно-капельным путем, сообщает The New York Times со ссылкой на исследование Национального института здоровья США (NIH). В частности, ученые обнаружили, что новые «альфа»- и «дельта»-штаммы коронавируса способны перемещаться на большие расстояния и оседать прямо в легких, что наиболее опасно для человека.

Видео дня

Также выяснилось, что инфицированные «Альфой» пациенты способны выделять в 43 раза больше респираторных капель, чем носители изначальных штаммов. По мнению эксперта-вирусолога из Технологического института Вирджинии Линси Марр, в случае с «Дельтой» показатели могут быть еще выше, сообщает «Лента.ру».

«Это действительно указывает на то, что вирус развивается и более эффективно передается по воздуху», – пояснила она.

Результаты данных исследований также объясняют, почему индийский штамм так быстро стал доминирующим и вытеснил все остальные варианты коронавируса.

В этой связи ученые указали на необходимость усовершенствования защитных масок, а также призывают компании проводить вентиляцию и обеззараживание рабочих мест. Как считают эксперты, принимать многоуровневые меры контроля необходимо до тех пор, пока показатели вакцинации в мире не станут очень высокими.

С повышенной опасностью мутаций коронавируса может быть связан и нынешний всплеск заболеваемости в России. Только за последние сутки в стране зафиксировали более 25 тыс. случаев инфицирования, 890 пациентов скончались, что стало антирекордом. Вице-премьер России Татьяна Голикова завила о наступлении сложного периода и призвала соблюдать ограничительные меры.

Кроме того, развитие ситуации с коронавирусом в России не поддается прогнозам специалистов. Об этом заявил главврач больницы 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире телеканала «Россия-1».

«COVID-19 все прогнозы обманывает, – подчеркнул Проценко. – Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше».

В то же время президент США Джо Байден назвал ошеломительными данные о 700 тыс. погибших от коронавируса американцев, призвав соотечественников вакцинироваться. В настоящее время и по выявленным случаям COVID-19 (более 43,5 млн), и по смертности США занимают первое место в мире.

«Выявленные учеными мутации коронавируса грозят подъемом заболеваемости не только в США, но и в России. Ситуация в ближайшие полгода будет ухудшаться», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы VII созыва, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

«Почти с самого начала своего появления COVID-19 становился все более контагиозным. В данный момент мы видим, скажем так, наиболее совершенную версию из всех. Совершенную для вируса и наихудшую для нас. Соответственно, это приведет к новому всплеску заболеваемости», – указал специалист.

Эксперт добавил: человечество должно радоваться тому, что коронавирусу пока далеко до гриппа в плане мутации.

«Грипп каждый год делает такой генетический вираж, что наша иммунная система его не узнает. COVID-19 же пока довольно эффективно блокируется у вакцинированных», – пояснил он.

По его словам, новые мутации вируса опасны еще и более тяжелым течением болезни.

«Ранее болезнь протекала чаще всего с симптомами обычного респираторного заболевания, потом вирус мутировал и начал вызывать, к примеру, образование тромбов. Кроме того, он растет, скажем так, «вширь», то есть заражает и молодых. Помимо этого, новая мутация вполне может заключаться в усилении алиментарного (пищевого) способа передачи вируса», – сказал эксперт.

Собеседник призвал всех делать две прививки – от коронавируса нового типа и от гриппа.

«Когда две этих инфекции поражают организм, пусть даже и с промежутком времени, происходит эффект суммации негативного влияния на здоровье. Если я привился только от гриппа, а потом переболел COVID-19, то впоследствии иммунная система может не выдержать таких «атак» и пропустить грипп. И наоборот – грипп точно ослабляет иммунный ответ организма на COVID-19 даже у привитых от коронавируса. Так что нам предстоит выдержать этот дуализм атаки на здоровье в ближайшие полгода», – заявил Онищенко и добавил:

«Впрочем, все происходящее стало результатом в том числе нашей безалаберности, то есть отказа от прививок и от ношения масок, особенно в метро».

Схожей точки зрения придерживается вирусолог Михаил Щелканов.

«Дело, собственно, не в том, что инфицированные «Альфой» выделяют в 43 раза больше респираторных капель, чем носители первых вариантов COVID-19. Новый вирус более тропен, то есть стремится к верхним отделам респираторного тракта, поэтому он лучше выделяется и активнее поражает окружающих», – указал профессор.

«Однако коэволюция нашего коллективного иммунитета и вирусной популяции идет непрерывно. Так что в среднесрочной перспективе мы увидим адаптацию коронавируса к организму человека. Затем – через год-другой – начнется процесс снижения патогенности и опасности коронавируса, потому что ни одному паразиту невыгодно убивать своего хозяина», – пояснил ученый.

Но для того, чтобы это произошло, необходима селекция вариантов COVID-19.