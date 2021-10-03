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Онищенко нашел способ отбить у россиян любовь к спиртному

Майк Габриелян
18 минут назад

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что Россия должна полностью отказаться от алкоголя. Об этом сообщает NEWS.ru.

Онищенко нашел способ отбить у россиян любовь к спиртному
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сегодня, 3 октября, во всем мире отмечается День трезвости и борьбы с алкоголизмом. Онищенко отметил, что в нашей стране есть аналогичный день, который приходится на 11 сентября. Однако, по мнению депутата, в России все 365 дней нужно сделать днями трезвости.

«Это многофакторная, многокомпонентная, мультидисциплинарная проблема, которая никогда не должна сходить с повестки дня», — сказал Онищенко.

Он подчеркнул, что в России необходимо добиться полного отказа населения от употребления спиртных напитков. Данный показатель уже достигнут в Чечне и Ингушетии.

Депутат предложил снизить доступность алкоголя для населения, повысив на него цены до европейского уровня. По мнению Онищенко, необходимо отказаться от спиртосодержащей продукции двойного назначения и заняться формированием здорового образа жизни.

Ранее ученые назвали наиболее подверженную алкоголизму группу крови.

Общество,Геннадий Онищенко,Госдума,
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