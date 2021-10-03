Еще одна страна одобрила российский «Спутник V»

Катар одобрил российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом в воскресенье, 3 октября, сообщило министерство здравоохранения (MOPH) Катара.

Минздрав объявил об обновлении правил въезда-выезда в страну для местных жителей и иностранцев в условиях пандемии. Среди нововведений – признание российской вакцины.

«Список утвержденных вакцин был обновлен и теперь включает вакцины Sinovac и Sputnik V», - сказано в заявлении катарского минздрава

Новые правила вступят в силу в среду, 6 октября 2021 года.