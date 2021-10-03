Проценко — о коварстве коронавируса: «все прогнозы обманывает»

Развитие ситуации с коронавирусом непредсказуемо, заявил главный врач больницы 40 в Коммунарке Денис Проценко в эфире канала «Россия 1».

«Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — ответил он на вопрос журналиста, насколько сильной будет следующая волна COVID-19.

За последние сутки в России зафиксировано рекордное число скончавшихся пациентов с коронавирусом - 890.

Накануне доктор Александр Мясников заявил, что ношение медицинских масок и введение локдаунов имеют низкую эффективность в борьбе с COVID-19. По его мнению, массовая вакцинация пока - единственный эффективный способ остановить распространение коронавируса.