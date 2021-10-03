Онищенко оценил новые данные о мутации коронавируса

«Когда две этих инфекции поражают организм, пусть даже и с промежутком времени, происходит эффект суммации негативного влияния на здоровье. Если я привился только от гриппа, а потом переболел COVID, то впоследствии иммунная система может не выдержать таких «атак» и пропустить грипп. И наоборот – грипп точно ослабляет иммунный ответ организма на COVID даже у привитых от коронавируса. Так что нам предстоит выдержать этот дуализм атаки на здоровье в ближайшие полгода», – заявил Онищенко.