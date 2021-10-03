Россиян предупредили о погодных аномалиях в ряде регионов

Европейскую часть России из-за мощного антициклона в ближайшие дни ожидают погодные аномалии, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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По его данным, аномальное тепло придет в северные регионы, Ленинградскую, Калининградскую, Новгородскую, Псковскую, Мурманскую и Кологодскую области и Карелию.

Температура там будет выше нормы на 4°С. В Калининградской области - +15 +21°С, в Ленинградской области - +12 +13°С, в Мурманской, Вологодской областях и Карелии - +8 +12°С, в Новгородской и Псковской областях - +11 +16°С.

А вот Урал и юг западной Сибири, а также в Челябинскую, Свердловскую, Курганскую, Омскую, Новосибирскую и Томскую области накроет аномально холодная погода.

Так, в Свердловской области температура будет -1 -6°С ночью, днем - около +5°С, в Челябинской области — -7°С ночью и +5 +8°С днем, в Омской, Томской и Новосибирской областях - -1 -4°С ночью и около +5°С днем.

Зимняя погода уже устанавлась в Магаданской области, Туве и на Чукотке, где сформировался снежный покров, и потепления там не ожидается, отметил метеоролог.

На севере Камчатки 3 и 4 октября прогнозируется метель с дождем.