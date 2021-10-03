В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 3 балла
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

Россиян предупредили о погодных аномалиях в ряде регионов

Ювелина Бернст
1 час назад

Европейскую часть России из-за мощного антициклона в ближайшие дни ожидают погодные аномалии, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Россиян предупредили о погодных аномалиях в ряде регионов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, аномальное тепло придет в северные регионы, Ленинградскую, Калининградскую, Новгородскую, Псковскую, Мурманскую и Кологодскую области и Карелию.

Температура там будет выше нормы на 4°С. В Калининградской области - +15 +21°С, в Ленинградской области - +12 +13°С, в Мурманской, Вологодской областях и Карелии - +8 +12°С, в Новгородской и Псковской областях - +11 +16°С.

А вот Урал и юг западной Сибири, а также в Челябинскую, Свердловскую, Курганскую, Омскую, Новосибирскую и Томскую области накроет аномально холодная погода.

Так, в Свердловской области температура будет -1 -6°С ночью, днем - около +5°С, в Челябинской области — -7°С ночью и +5 +8°С днем, в Омской, Томской и Новосибирской областях - -1 -4°С ночью и около +5°С днем.

Зимняя погода уже устанавлась в Магаданской области, Туве и на Чукотке, где сформировался снежный покров, и потепления там не ожидается, отметил метеоролог.

На севере Камчатки 3 и 4 октября прогнозируется метель с дождем.

В центре европейской территории в ближайшие дни будет +15 +17°С, рассказала ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Общество,Людмила Паршина,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители