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Во Владимире медики привезли пациента с COVID зданию к администрации

News.ru
32 минуты назад

Во Владимире скорая помощь привезла пациента с коронавирусом к зданию администрации. Больницы отказались его принимать, ссылаясь на нехватку мест, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Медики привезли пациента с COVID к администрации Владимира
Фото: News.ruNews.ru

Во всех стационарах области и города нам отказали. <...> Реанимационных мест с кислородом и без кислорода нет вообще нигде. То есть ситуация сейчас на самом деле даже хуже, чем летом, — рассказали телеканалу медики.

Они отметили, что с помощью имеющегося кислорода и гормонов стараются поддерживать состояние пациента, пока вопрос его госпитализации не разрешится.

Хотим привлечь общественность и телевидение, чтобы что-то хотя бы сделали общими силами, нашли места, — добавили медработники.

В администрации области произошедшее пока никак не прокомментировали.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что подъём заболеваемости зафиксирован в 56 регионах России. Рост числа заражений выявлен во всех возрастных группах, но самые высокие показатели — среди лиц старше 65 лет.

Премьер-министр Михаил Мишустин, в свою очередь, назвал ситуацию с COVID напряжённой. По его словам, число заболевших растёт — за последние две недели количество новых случаев выросло больше чем на 25%. В то же время количества привитых пока недостаточно для формирования коллективного иммунитета

Педиатр-инфекционист Евгений Тимаков предположил, что текущая волна коронавируса станет бля россиян самой тяжёлой. По его прогнозу, ситуация стабилизируется только в середине декабря.

Общество,Евгений Тимаков,Михаил Мишустин,Анна Попова,Роспотребнадзор,РЕН ТВ,
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