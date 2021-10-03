Польза за копейки: Названы пять дешевых суперпродуктов

Эксперты рассказали об уникальных суперпродуктах, которые стоят недорого, но богаты большим количеством полезных веществ. Рейтинг подобных овощей и фруктов составило турецкое издание Milliyet.

Лидером по высокой питательности и биологической пользе оказался кресс-салат. Он богат витаминами А, В, Е и фолиевой кислотой.

Знакомая всем россиянам петрушка заняла второе место. В этой зелени много витаминов А, С, К, железа, магния, калия и кальция. Петрушку эффективно используют для борьбы с отёками и лишним весом.

Также людям, которые заботятся о здоровье, надо обратить внимание на листья свёклы. В них немало полезных веществ. Например, железа в листьях этого овоща больше, чем в шпинате. Они богаты витамином А.

Морские водоросли содержат немало витаминов, минералов и антиоксидантов. В них много йода, который требуется для безупречной работы щитовидной железы и нервной системы. В пищу эксперты рекомендуют употреблять вакаме или дульсе.

Кроме того, в список суперфудов вошел чеснок. Он обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Он нормализует давление и хорошо сказывается на сосудах.