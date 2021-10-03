Мошенники атаковали россиян с QR-кодами

Мошенники разработали новую схему кражи средств граждан России с помощью QR-кода, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

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Для этого злоумышленники используют код, который получают вакцинированные и переболевшие коронавирусом граждане. Аферисты убеждают привязать QR-код к социальной или банковской карте получившего вакцину от COVID-19.

Код является самостоятельным элементом. Чтобы его получить и использовать не требуется привязка к картам, отмечает департамент. Россиянам напоминают, что сотрудники медицинских организаций не обзванивают с подобными предложениями.

В ведомстве в случае поступления подобных телефонных звонков рекомендовали горожанам ни в коем случае не сообщать личные данные и обратиться в правоохранительные органы.

Как сообщалось ранее, начиная с сентября злоумышленники рассылают электронные письма под видом налоговой. Мошенники отправляют послания от имени службы. В сообщении жертв просят предоставить документы.