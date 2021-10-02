Мошенники придумали схему обмана привитых пенсионеров

Мошенники стали похищать деньги с банковских карт, используя QR-коды по коронавирусу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Он рассказал, что в полицию стали обращаться пенсионеры, которым звонят якобы сотрудники Депздрава и пенсионного отдела, и сообщают, что QR-коды по коронавирусу нужно привязывать к социальной карте москвича. Для этого пенсионеров просят сообщить пароль из СМС. Узнавая пароль, злоумышленники списывают деньги с банковских карт потерпевших.

В московском департаменте здравоохранения разъяснили, что QR-код не требует привязки к социальным или банковским картам. Отмечается, что сотрудники оперштаба, Депздрава и лечебных учреждений не звонят россиянам с такими предложениями - подобные звонки производят только мошенники.