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Водитель выгнал мигрантов из автобуса и попал на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Водитель в Сербии выгнал нескольких мигрантов из автобуса, пригрозив им расправой, и попал на видео. Кадры с места происшествия опубликованы в Telegram-канале «Новости Сербии».

Так, сначала приезжие отказались покидать автобус, и серб пригрозил, что достанет автомат «Застава M70» и патроны, чтобы выстрелить им в голову.

«Не нужно нам такое в Сербии. Я служил своей стране и дал клятву ее защищать. Было бы с собой оружие, поубивал бы их», — цитирует канал водителя.

Все мигранты в итоге покинули транспортное средство. Один из них показал сербу неприличный жест.

Общество,Происшествия,Видео,
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