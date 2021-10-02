Водитель выгнал мигрантов из автобуса и попал на видео

Водитель в Сербии выгнал нескольких мигрантов из автобуса, пригрозив им расправой, и попал на видео. Кадры с места происшествия опубликованы в Telegram-канале «Новости Сербии».

Так, сначала приезжие отказались покидать автобус, и серб пригрозил, что достанет автомат «Застава M70» и патроны, чтобы выстрелить им в голову.

«Не нужно нам такое в Сербии. Я служил своей стране и дал клятву ее защищать. Было бы с собой оружие, поубивал бы их», — цитирует канал водителя.