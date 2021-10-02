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Соловьев высмеял версию Запада об «агенте Кремля» Саакашвили

Ювелина Бернст
1 час назад

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили является «агентом Кремля».

«Западные СМИ считают, что Саакашвили «агент Путина» посланный в Грузию для дестабилизации обстановки?», – написал журналист и добавил смайлики с громким смехом, а также с человеком, закрывающим лицо рукой.

New York Times ранее написал, что задержание Саакашвили имело атрибуты политического театра с высокими ставками. Washington Post считает, что данное задержание может сыграть на руку Москве и отдалить Тбилиси от западных союзников.

Саакашвили задержали накануне в Тбилиси. В Грузии экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили, а также фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета.

В Грузии заявили о «русском деле» Саакашвили

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили планировал совершить в стране государственный переворот, и правоохранительные органы приняли все меры, чтобы предотвратить это.

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