Соловьев высмеял версию Запада об «агенте Кремля» Саакашвили

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили является «агентом Кремля».

«Западные СМИ считают, что Саакашвили «агент Путина» посланный в Грузию для дестабилизации обстановки?», – написал журналист и добавил смайлики с громким смехом, а также с человеком, закрывающим лицо рукой.

New York Times ранее написал, что задержание Саакашвили имело атрибуты политического театра с высокими ставками. Washington Post считает, что данное задержание может сыграть на руку Москве и отдалить Тбилиси от западных союзников.

Саакашвили задержали накануне в Тбилиси. В Грузии экс-президент заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили, а также фигурирует в делах о разгоне оппозиционного митинга в ноябре 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и о растрате средств из госбюджета.