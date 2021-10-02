В России приготовились выдавать электронные паспорта

МВД России готово выдавать россиянам электронные паспорта, сообщили в министерстве. Первыми их смогут получить москвичи — с 1 декабря 2021 года. В регионах новые документы должны начать выдавать в течение ближайших полутора лет. На карточке планируется размещать в том числе биометрические данные граждан: изображение лица, папиллярных узоров двух пальцев рук владельца и т. д.

Фото: Domowenock.cuzya / Википедия , CC BY-SA 4.0 Domowenock.cuzya / Википедия , CC BY-SA 4.0

Документы будут выдаваться на добровольной основе тем, кто достиг 14-летнего возраста, сообщили «Известия» со ссылкой на МВД.

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В России продумывать концепцию электронных паспортов стали ещё в 2013 году. Тогда их хотели выдавать с 2016-го, но внедрение откладывалось, рассказал газете юрист «Европейской юридической службы» Валентин Лупу. Теперь же паспорта упростят взаимодействие граждан с госорганами. Госуслуги станет получать проще, поскольку больше не нужно будет заполнять никаких анкет, сказал Лупу.

«Существенным достоинством такого документа будет и сложность его повреждения, в отличие от выдаваемого сейчас бумажного паспорта, который можно намочить или повредить, что влечёт в ряде случаев его замену», — добавил он.

По сути, в паспорте теперь одновременно будут данные СНИЛС, ИНН и, возможно, водительского удостоверения, что также облегчит жизнь россиянам, заявил политолог Станислав Мясников.

С введением электронных паспортов остро встаёт вопрос и о безопасности данных. Потеря бумажного паспорта была чревата неправомерным получением кредитов, но масштабы ущерба, причинённого в случае кражи базы данных электронных паспортов, будут многократно увеличены, заявила основатель платформы законодательных инициатив «Инициатор» Венера Шайдуллина.

Впрочем, директор по акселерационным программам кластера информационных технологий фонда «Сколково» Антон Пронин считает, что платформы, отвечающие за создание и подготовку новой технологии, «готовы на высоком уровне» и будут надёжно хранить данные.

Основная проблема внедрения электронных документов — низкая цифровизация населения России. В некоторых регионах почти нет интернета, а жители не пользуются смартфонами, поэтому реализовать план по внедрению паспортов до лета 2023 года может быть затруднительно. В регионах, скорее всего, будут необходимы крупные инвестиции для модернизации и обучения населения пользоваться гаджетами, сказал эксперт.