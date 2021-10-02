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«Я здесь закон!»: Депутат-единоросс устроил разнос жителям поселения

Елена Прошина
1 час назад

Единоросс Виталий Боев на собрании депутатов Дмитриевского сельсовета Курской области устроил скандал, возмутившись тем, что его снимают на видео. Кадры произошедшего публикует Readovka.

«Я здесь закон, избиратель хренов!», - заявил Боев одному из жителей.

Инцидент произошел 1 октября на собрании депутатов Дмитриевского сельсовета Курской области. Мероприятие было посвящено обсуждению с местными жителями проекта строительства свинофермы поблизости от жилых домов. Граждане, не вполне довольные подобной перспективой, пригласили на мероприятие представителей прессы, которые вели видеосъемку происходящего.

Боева присутствие СМИ сильно расстроило и возмутило. Свое недовольство он излил в ругани и попытках изгнать с мероприятия как неугодных ему жителей, так и представительницу прессы.

«Че ты здесь снимаешь, овечка», - такую фразу он, в частности, адресовал журналистке, ведущей видеозапись.

Общество,Видео,
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