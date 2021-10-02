«Я здесь закон!»: Депутат-единоросс устроил разнос жителям поселения

Единоросс Виталий Боев на собрании депутатов Дмитриевского сельсовета Курской области устроил скандал, возмутившись тем, что его снимают на видео. Кадры произошедшего публикует Readovka.

«Я здесь закон, избиратель хренов!», - заявил Боев одному из жителей.

Инцидент произошел 1 октября на собрании депутатов Дмитриевского сельсовета Курской области. Мероприятие было посвящено обсуждению с местными жителями проекта строительства свинофермы поблизости от жилых домов. Граждане, не вполне довольные подобной перспективой, пригласили на мероприятие представителей прессы, которые вели видеосъемку происходящего.

Боева присутствие СМИ сильно расстроило и возмутило. Свое недовольство он излил в ругани и попытках изгнать с мероприятия как неугодных ему жителей, так и представительницу прессы.