В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 4 балла
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

«Фактор, способствующий эпидемии». Почему не заканчивается третья волна COVID-19

Газета.Ru
38 минут назад

Большой процент переболевших в текущую волну пандемии коронавируса составят дети, считает инфекционист Евгений Тимаков. Ситуация, по его мнению, стабилизируется только к середине декабря. Вирусолог Александр Лукашев, в свою очередь, предполагает, что в этот раз уровень заболеваемости возрастет за счет того, что дельта-штамм не исключает повторного инфицирования. Однако иммунная прослойка и вакцинация снизят показатели смертности, подчеркнул он.

«Фактор, способствующий эпидемии». Почему не заканчивается третья волна COVID-19
Фото: ТАССТАСС

"Большой процент переболевших составят дети"

Видео дня

Сегодня в России продолжается третья волна пандемии коронавируса, начавшаяся еще в июне, считает главный врач медцентра "Лидер-медицина", инфекционист Евгений Тимаков. По его мнению, реального спада заболеваемости летом не произошло - показатели некоторое время были "искусственно" снижены из-за турпотока. Многие россияне уехали отдыхать за границу или "на юга", и за счет этого в столице и других крупных городах статистика инфицирования некоторое время демонстрировала отрицательную динамику.

"Я считаю, что сейчас идет третья волна, которая будет растянута по времени и займет как минимум пять-шесть месяцев. Пока мы все не приобретем иммунитет, волна на спад не пойдет", - сказал Тимаков.

В то же время, добавил он, россияне прививаются неохотно - иммунитет у большинства населения сформирован естественным путем, то есть люди переболели или столкнулись с коронавирусом.

"Те, кто переболел в первую-вторую волну, у них иммунитет сформирован недостаточно, чтобы защититься от этого коронавируса. Прививка могла бы помочь, но так как мы не прививаемся, а вирус более контактный (имеется ввиду более заразный по сравнению с остальными штаммами вариант "дельта" - "Газета.Ru"), иммунитет будем снова приобретать естественным путем - поэтому все и растянется. Кроме того, сейчас коронавирус заражает больше детей. Соответственно, большой процент переболевших в эту волну, составят дети", - уточнил инфекционист.

"Ситуация стабилизируется в середине декабря"

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом заявила, что в сентябре 97% всех случаев заражения пришлось долю дельта-штамма.

По словам члена-корреспондента РАН, вирусолога Александра Лукашева, новый штамм коронавируса сможет сменить "дельту" в России в том случае, если он будет сильно отличаться от нее.

"Новый штамм вытеснит "дельту", если будет значительно от нее отличаться: если будет более заразным или антитела будут иметь на него еще меньшее воздействие, чем на "дельту", - пояснил он.

Однако на данный момент такие штаммы не зафиксированы, добавил вирусолог. В случае с "дельтой", отметил Лукашев, возможно повторное инфицирование, однако уже переболевшие и вакцинированные люди переносят заболевание значительно легче тех, кто не прививался и не сталкивался с коронавирусом.

"За счет этого текущая волна может быть масштабной по заболеваемости, однако она будет демонстрировать меньшие показатели по смертности", - пояснил вирусолог.

По его мнению, введение ограничений зависит от ситуации в каждом отдельном регионе - везде разные показатели вакцинации и иммунной прослойки.

В России предложили повысить штрафы за нарушение масочного режима

"Год назад ограничения вводились для того, чтобы успеть подготовить клиники, дождаться вакцины. Сейчас, на мой взгляд, их вводят для того, чтобы не перегружать систему здравоохранения. Ситуация с коронавирусом в ближайшее время не изменится, и мы должны приспосабливаться жить с этим вирусом", - считает специалист.

Предположить, когда ситуация стабилизируется, пока сложно, заявил он.

"Есть фактор, способствующий эпидемии – вариант "дельта", и есть факторы, сдерживающие ее, - значительная иммунная прослойка и вакцинация. Поэтому прогнозировать сейчас сложно", - сказал Лукашев. Инфекционист Евгений Тимаков же предполагает, что текущая волна пандемии пойдет на спад к концу года. "Ситуация должна стабилизироваться где-то в середине декабря", - пояснил он.

Общество,Евгений Тимаков,Анна Попова,Роспотребнадзор,Правительство РФ,Газета.Ru,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители