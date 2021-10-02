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Студентам в Перми заменили профессора, который читал лекцию во время стрельбы

Газета.Ru
19 минут назад

Профессора Олега Сыромятникова, который продолжал читать лекцию студентам во время стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ), отстранили от преподавания в этой группе, сообщает портал 59.RU со ссылкой на вуз.

В Перми заменили профессора, который читал лекцию во время стрельбы
Фото: permseminaria.rupermseminaria.ru

Как уточняет РБК, хотя группе заменили преподавателя, профессор продолжает работать в вузе в прежнем объеме.

«Трактовать это как отстранение некорректно, произошла замена. У преподавателя не сократилась нагрузка», — сообщили в пресс-службе ПГНИУ.

Ранее председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин заявил, что поступок профессора Олега Сыромятникова, продолжавшего читать лекцию после нападения на вуз в Перми, был правильным. По мнению эксперта, самое главное, что преподаватель закрылся со студентами в аудитории.

Он отметил, что впадать в панику вместе с учащимися было бы ошибочной стратегией.

Врачи достали последнюю пулю из пермского стрелка

20 сентября 18-летний Тимур Бекмансуров открыл огонь на территории одного из корпусов ПГНИУ. Студент вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Учащиеся забаррикадировались и стали выпрыгивать из окон, пытаясь спастись.

По данным Минздрава России, в результате стрельбы погибли шесть человек, более 40 пострадали. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов нейтрализовали Бекмансурова. Сейчас он находится в больнице.

Общество,Тимур Бекмансуров,Сергей Гринин,МВД,РБК,
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