Жителям тюменского села резко снизили тарифы на коммуналку после жалобы Путину

Жители села Демьянка в Тюменской области добились снижения цен на услуги водоснабжения и водоотведения. С 1 октября тарифы сократились в четыре раза и перестали зависеть от новизны дома.

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Это произошло после того, как один из жителей дозвонился на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным и пожаловался на неадекватно высокую стоимость коммунальных услуг.

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До жалобы президенту жителям села приходилось платить за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в зависимости от новизны дома.

Например, цена за водоснабжение варьировалась от 64 рублей 28 копеек за кубометр в домах, построенных до июня 2015 года, до 305 рублей 90 копеек в новостройках. Но с 1 октября он составляет 64 рубля 28 копеек. Тариф на водоотведение для жителей новых домов тоже был высоким — 326 рублей 47 копеек. Его снизили до 65 рублей 12 копеек.

Житель Демьянки Тарлан Тагиров, который и дозвонился до Путина, считает, что проблема с завышенными тарифами остаётся актуальной, несмотря на их изменение. Многие из жителей его дома — пенсионеры, они накопили большие долги по коммунальным услугам, так как новые тарифы ввели только в октябре.

«С 1 июля мы платили за воду 339 рублей. Где такие цены еще видели? Если наши тарифы признали завышенными, то почему мы должны, начиная с февраля и до октября, по ним были платить?», — заявил он 72.ru.

30 июня Тагиров позвонил на прямую линию с Владимиром Путиным и рассказал, что после переселения из аварийного жилья в новые дома жильцам пришлось доплатить 330 000 рублей, поскольку квартиры оценили по рыночной стоимости без коэффициента уменьшения.

Глава администрации посёлка убедила жильцов, которые сначала не хотели подписывать заявление с формулировкой «Прошу изъять у меня старую квартиру и взамен предоставить новую с учётом выкупной цены», что никакого обмана не будет, поскольку это подсудное дело.

Тагиров также добавил, что в феврале люди переехали в новые дома, а уже в апреле им пришли квитанции за коммунальные услуги. Суммы в платёжках варьировались от 40 000 до 70 000 рублей. Мужчина подчеркнул, что оплатить их нереально, так как 70% жильцов — пенсионеры, чья пенсия составляет от 10 000 до 20 000 рублей.

Путин поддержал мнение россиянина. В Сибирско-Уральской энергетической компании (СУЭНКО) заявили агентству URA.RU, что проблему с завышенными суммами в платёжках за коммуналку решили ещё до обращения Тагирова. Фирма пояснила: управляющая компания вовремя не сертифицировала у поставщика общедомовые приборы учёта, поэтому суммы и оказались очень большими. Перерасчёт жильцам уже провели, и конкретно у Тарлана Тагирова итоговый счёт за все услуги ЖКХ составил за четыре месяца 27 100 рублей — по 6700 рублей в месяц.